Gekantelde tankwagen met stikstof veroorzaakt ongerustheid in Lier 

Gisterenavond was een tankwagen met stikstof gekanteld op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. Dat heeft vanmorgen voor ongerustheid gezorgd in Lier, want de takelfirma had de tankwagen met stikstof afgelopen nacht geparkeerd langs de ring in Lier. Hoewel de Antwerpse brandweer het stikstof gecontroleerd had vrijgelaten, bleek er toch nog een beetje stikstof in de tank te zitten. Ongeruste voorbijgangers verwittigden de brandweer.