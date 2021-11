"Nieuw" album van Taylor Swift breekt records op Spotify: belangrijke overwinning in strijd met ex-platenbaas

Taylor Swift verloor de rechten op de opnames van haar eerste zes albums toen ze in 2019 het platenlabel Big Machine Records verliet. Het was de start van een felle ruzie tussen de zangeres en Scooter Braun, de nieuwe eigenaar van het label en dus ook van Swifts muziek. Vorig jaar verkocht Braun de rechten op haar nummers aan investeringsbedrijf Shamrock Capital. Volgens Brits zakenblad Financial Times had het bedrijf meer dan 300 miljoen dollar over voor Swifts repertoire.