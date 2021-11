Topcollectie met veel Belgische kunst naar Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch

Een selectie van 100 topwerken uit de verzameling van de JK Art Foundation is van 18 december tot en met 26 februari 2022 te zien in Het Noordbrabants Museum in de tentoonstelling “De ontdekking van het heden”. In deze expositie in samenwerking met Singer Museum in Laren zijn vrijwel alle grote Europese stromingen uit de 20ste en 21ste eeuw vertegenwoordigd. Meer info vindt u hier.