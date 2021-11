Troostplek voor coronaslachtoffers in Zelzate opnieuw gevandaliseerd: "Hier zijn geen woorden voor"

Aan de visvijver in Zelzate is er opnieuw vandalisme gebeurd op een troostplek van vrouwenorganisatie Ferm. De plek is een herdenkingsplaats voor coronaslachtoffers en is deze zomer ingehuldigd. Er stond een standbeeld en een infobord. "Het standbeeld hebben we al moeten weghalen omdat vandalen het vernield hadden, tot 2 keer toe", zegt schepen Luc Van Waesberghe (Vooruit).