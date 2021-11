Twee doden in één jaar tijd met elektrische steps, meer regelgeving is nodig zegt Vlaamse Stichting Verkeerskunde

De VSV heeft wel wat opmerkingen over het gebruik van de elektrische step. "We raden aan om een helm te dragen en eventueel ook polsbeschermers. We zijn ook voorstander dat mensen eerst een opleiding volgen om met zulke steps te rijden, omdat het toch niet evident is om bijvoorbeeld een noodstop te maken, wat in sommige omstandigheden wel nodig is."

Verder vindt de VSV het ook een goed idee om een minimumleeftijd van 16 jaar in te voeren voor het rijden met een e-step. "25 kilometer per uur is al heel wat", zegt De Dobbeleer. "Dat kinderen daar zomaar met rondrijden is eigenlijk onverantwoord."