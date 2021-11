Twee gewonden bij brand in Brussel nadat ze uit raam waren gesprongen

De woordvoerder van de brandweer, vertelt ook wat je best doet als je niet meer langs de trap naar buiten geraakt bij een brand. "Indien men niet kan ontsnappen via de trap door de rook of de vlammen, maak je aanwezigheid dan kenbaar via het raam aan de brandweer. Die kan je dan evacueren via een luchtladder of kan je aanraden om binnen te blijven als er niet meteen gevaar is."

De andere bewoners werden tijdens de interventie opgevangen in een cultureel centrum in de buurt. De brand was snel onder controle. De oorzaak wordt nog volop onderzocht.