Verpleegkundigen op intensieve zorg in Hasselt over vierde coronagolf: "Afscheid nemen via tablet went niet"

Vorig jaar is voor mij de bom gebarsten. Ik was mentaal op en moest een tijd thuis blijven. Het ziekenhuis heeft me goed ondersteund en bij mijn terugkeer hebben ze me voorlopig niet op de covidafdeling gezet. Toen ik vorige week zelf vond dat ik met deze vierde golf moest bijspringen op de covidafdeling begon ik te trillen en te zweten. Het ging pas over toen een collega de patiënt overnam en ik opnieuw op een andere afdeling ging helpen. Ik voel me er niet goed bij, maar corona heeft op me ingehakt.

Ik heb er altijd een zaak van gemaakt dat een patiënt niet alleen moet sterven. Als de familie er niet kan of mag bij zijn, blijf ik er bij. Met corona wist ik dat er patiënten waren die ik achterliet om iemand anders te verzorgen, die ik niet meer levend zou zien.