Onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden: is dat een goed idee?

"We hadden het idee, voor de Delta-variant er was, dat we met 70 procent vaccinatiegraad er zouden zijn", zegt Loobuyck. "Maar de wereld is ondertussen veranderd en dan moeten we onze opvattingen ook daaraan aanpassen. Dat is een heel lastige oefening voor mensen." We mogen volgens Loobuyck niet vergeten dat we zonder die hoge vaccinatiegraad, in een zeer vervelende situatie zouden zitten, met een zorgsector die volledig zou kapseizen.