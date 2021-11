Vrouw in levensgevaar na brand in Antwerpse serviceflat

In de Balansstraat in Antwerpen is vannacht iets voor 1 uur brand uitgebroken in een serviceflat op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer is ter plaatse gekomen en vond in de dikke rook de bewoonster van de flat. De vrouw van 67 is overgedragen aan de medische diensten en met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.