Week van de pleegzorg: "We zoeken voor elke kind een goede match"

Je kan pleegezin zijn in het weekend of permanent. Je kan pleegouder zijn van een heel jong kind, maar evengoed van een tiener of een volwassene met een beperking. “Vroeger was de lijn tussen adoptie en pleeggezin heel strikt, in de toekomst zou ik die graag wat meer zien vervagen", zeg Beke. "Beleidsmatig zou ik de pleegzorg in de volgende jaren verder willen uitbouwen, want er is nog veel nood aan opvang.”