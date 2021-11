Woonzorgcentrum in Pulderbos laat 6 van de 120 bedden leegstaan door personeelstekort

Woonzorgcentrum Pniël in Pulderbos kiest er zelf voor om 5 procent van zijn bedden niet op de markt te brengen. "Zes van onze hondertwintig bedden staan noodgedwongen leeg. We kunnen de kamers niet verhuren hoewel er vraag naar is. De reden? We hebben niet voldoende personeel. Het probleem is uiterst prangend in onze hele sector", zegt Patrick Van Damme, directeur van Pniël aan Radio 2 Antwerpen.