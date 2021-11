Hoe kan je phishers te slim af zijn? Installeer de nieuwe Safeonweb-app

Maar nu gaan ze nog een stap verder, vertelt Miguel De Bruycker: “We gaan die informatie gebruiken om mensen te waarschuwen voor grote phishingcampagnes via de nieuwe Safeonweb-app. Als we merken dat er veel meldingen binnenkomen van de bevolking, zullen we onmiddellijk, binnen de 10 minuten, een waarschuwing uitsturen in de app zodat mensen extra waakzaam zijn en niet in de val trappen. We kunnen ook waarschuwen als er een groot datalek is, of als er veel paswoorden gelekt zijn.”

Het is dus zeker nuttig om de Safeonweb-app te installeren. Hij wordt gratis ter beschikking gesteld voor iOS in de App Store en Android in de Google Play Store. “Op die manier kunnen we de mensen bewust houden en snel informeren", stelt Miguel De Bruycker.

De sensibiliseringscampagne "Wees slimmer dan een phisher" is een samenwerking tussen het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), Febelfin en de Cyber Security Coalition.