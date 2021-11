Afvalverwerker Galloo uit Menen installeert automatisch blussysteem

Het systeem dient vooral om branden veroorzaakt door lithiumbatterijen te blussen. “Dat is momenteel een groot probleem in onze sector”, vertelt Jasper Torreele van Galloo. “Er zijn steeds meer lithiumbatterijen in de handel en dus belanden er ook steeds meer bij het schroot. Op zich zijn die batterijen niet schadelijk wanneer ze apart worden ingezameld. Maar als ze in het schroot belanden en beschadigd geraken, door bijvoorbeeld manipulatie met een kraan of bulldozer, ontstaat er een chemische reactie die kan leiden tot brand”. Lithiumbatterijen vind je in steeds meer apparaten: van e-bikes, e-steps, smartphones tot in het kleinste speelgoed.