Alle secundaire scholen in Halle verplichten nu al opnieuw mondmasker

Ook in de Don Boscoschool in Halle geldt sinds maandag 15 november opnieuw de mondmaskerplicht. Pedagogisch directeur Wim Verdeyen bracht leerlingen en ouders afgelopen zaterdag op de hoogte van de maatregel via Smartschool. "Met deze hernieuwde mondmaskerplicht willen we een eventuele sterke toename van het aantal besmettingen bij leerlingen en leerkrachten voorkomen. We moeten immers absoluut vermijden dat we opnieuw in een scenario zouden terechtkomen van afstandsonderwijs en dat grote groepen leerlingen en leerkrachten zouden moeten thuisblijven omdat ze ziek zijn of in quarantaine moeten", schrijft Verdeyen.