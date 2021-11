André Rieu treedt (opnieuw) niet op door corona: "Met pijn in het hart kerstconcerten alweer afgelast"

In september vierde André Rieu nog dat er weer voor volle zalen mocht gespeeld worden. Hij hoopte in december 2021 120.000 bezoekers te verwelkomen in het MECC Maastricht. "Anderhalf jaar hebben we nu al niet kunnen spelen, dat heeft me miljoenen gekost", zei hij toen. "Maar ik ben blij dat we weer kunnen en dan komt het ook wel weer goed." Maar dat bleek ijdele hoop want dit jaar worden de kerstconcerten dus voor de tweede keer afgelast.