Kogel is door de kerk: gunstiger belastingtarief voor Belgische topatleten

In september kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) al aan dat hij een wettelijk kader zou opstellen voor de fiscale behandeling van premies en prijzengeld van Belgische topatleten. Na de Olympische Spelen was er ophef ontstaan over de heffingen die Belgische sporters moesten betalen op het prijzengeld dat ze gewonnen hadden.