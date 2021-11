België beleeft "Dunkelflaute": zon en wind geven niet thuis, kerncentrales, gas én stuwmeer van Coo springen bij

Zo'n Dunkelflaute is slecht nieuws voor het klimaat. Want door het tijdelijk verzwakte groene aanbod worden meer fossiele brandstoffen aangesproken voor de energievoorziening. Via gascentrales bijvoorbeeld. "We schakelden er veel in, en ze brachten bijna evenveel energie binnen als onze kerncentrales. Dat is echt wel uitzonderlijk", vertelt Pauwels in "De wereld vandaag".

België voerde ook elektriciteit in vanuit Frankrijk, dat voluit inzet op zijn (grote) nucleaire capaciteit. We schakelden zelfs extra waterkracht in: "We hebben een kunstmatig stuwmeer in Coo. Water dat eerder werd opgepompt, wordt op dat moment opnieuw naar beneden gelaten zodat er via turbines elektriciteit wordt opgewekt."