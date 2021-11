Blinde Monique uit Brugge wint Lion-Francoutprijs: "Ik mag, net als iedereen, mijn kansen grijpen"

Monique is ook bekend als de vrouw die het eerste blindengeleidepaardje van Europa had. “De erkenning die ik nu krijg doet mij enorm veel deugd”, vertelt Monique Van den Abbeel. “Het geeft me een enorme boost om door te gaan met wat ik bezig ben. Het toont toch dat wat ik doe in goede aarde valt. En dat ik ook gewoon, net als iedereen, mijn kansen mag grijpen om mijn eigen dromen en wensen te gaan neerzetten”. Doorgaan zal Monique zeker, want er komt alvast een tweede boek aan.