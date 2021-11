Brugse hotels zorgen deze winter voor extra bedden voor daklozen

Hoeveel daklozen er precies zijn in Brugge is moeilijk in kaart te brengen. “Het voorbije jaar hebben we geëxperimenteerd met een outreachende aanpak, waarbij we de straat op gingen om dak- en thuislozen op te sporen. Dat heeft geleid tot een 88-tal extra dak- en thuislozen die we bereikt hebben. Als je weet dat we hier in de Havenstraat al 231 bezoekers hadden vorig jaar, denk ik dat die verbreding van de capaciteit nodig is”, besluit Annys. Volgend jaar zal de stad in samenwerking met de universiteit van Brussel een daklozentelling houden.

Het winteractieplan loopt van 15 november tot eind maart.