Karls Containercup om mensen aan te moedigen zich vroeg te laten testen op darmkanker

Karl was 53 jaar toen hij in de bus een brief kreeg dat de stoelgangtest nu vanaf 53 jaar kon. Hij had de diagnose darmkanker een paar dagen eerder gekregen. “Dat kwam geen dag te laat, geen week te laat, maar wel jaren te laat”, zegt zijn dochter. “Papa had heel veel vertrouwen in de wetenschap. Hij zei tegen vrienden van dezelfde leeftijd dat ze zich moesten laten testen. Het is zo belangrijk. Als je er vroeg bij bent, kan het wel nog lukken. Maar voor hem kwam het te laat."