Corona legt basisschool van Sint-Gerardus in Diepenbeek lam

In de Sint-Gerardusschool in Diepenbeek is een groot deel van het personeel besmet met het coronavirus en daardoor kan er geen les gegeven worden. Om de kinderen te beschermen gaat de school minstens een week dicht, zegt Josiane Caproens van Sint-Gerardus: "Het is zo dat onze kinderen, onze peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school geen mondmasker kunnen dragen omwille van hun beperking en de afstand van 1,5 meter niet kunnen respecteren."