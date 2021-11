Vierde coronagolf laat zich ook voelen in ziekenhuis Pelt: "Zorgsysteem staat onder zeer zware druk" 

In de ziekenhuizen geldt opnieuw fase 1B waardoor de helft van alle bedden op intensieve moeten vrijgehouden worden voor coronapatiënten. Ook niet-dringende ingrepen moeten worden uitgesteld, en dat terwijl het personeel nog moet bekomen van de vorige drie coronagolven.

“Er is sprake van wat "metaalmoeheid" want meer dan in de vorige fasen is het voor het zorgpersoneel echt moeilijk om het voor de vierde keer door te maken", zegt directeur Hans Ramaekers van Ziekenhuis Noorderhart in Pelt. "Het is ook moeilijk omdat het niet duidelijk is welk perspectief er nu is. We waren er na de derde keer met z’n allen van overtuigd dat we erdoor waren en dat het vaccin ons allemaal voldoende ging beschermen en dat er voldoende mensen gevaccineerd waren. Maar dat valt nu allemaal heel erg tegen.”