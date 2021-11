Drukte aan testcentrum Turnhout: "Mensen worden er zelfs een beetje agressief van"

Maar ook bij de medewerkers lopen de frustraties hoog op. Ze werken door zonder pauze, hebben zelfs geen tijd om te eten of naar het toilet te gaan. Medewerkster Stien Dierckx: "Het is enorm druk, we doen ons best maar het is niet leuk werken zo." "t Voelt aan als bandwerk, als je 3 mensen per minuut moet doen, dat is op elke lijn 1 persoon per minuut. Dat is bijna verstand op nul en gewoon gaan", zegt medewerker Seppe.