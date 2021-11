Duitsland geeft nog geen groen licht voor omstreden gaspijplijn Nord Stream 2: gasprijzen schieten weer omhoog

Nord Stream 2 is de opvolger van Nord Stream 1, een gelijkaardig project. De pijplijn moet Russisch gas via het noordoosten van Duitsland naar Europa brengen. De gaspijplijn is aangelegd door de Russische staatsgigant Gazprom, samen met de westerse bedrijven Uniper, Wintershall, Engie, OMV en Shell.

De pijplijn is klaar -vorige maand is begonnen met het vullen van gas-, maar dus nog niet in werking.

De pijplijn ligt geopolitiek zeer gevoelig omdat ze Europa te afhankelijk zou maken van Rusland. De Verenigde Staten waren lang zeer tegen Nord Stream 2 gekant omdat ze vrezen dat Rusland de grotere gastoevoer als een geopolitieke hefboom zou aanwenden. Bovendien wil de VS zelf schaliegas verkopen aan Europa.

Nord Stream 2 is ook omstreden omdat ze over zee gaat en landsgrenzen omzeilt. Daardoor lopen landen als Polen en vooral Oekraïne heel wat transitinkomsten mis. Bovendien heeft Rusland in het verleden de gastoevoer als politiek instrument ingezet. Met het Nord Stream 2-project in werking, zou Rusland zonder gevolgen voor de toevoer aan Europa de gaskraan kunnen dichtdraaien voor Oekraïne.