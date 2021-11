Een drone brengt de verkeerssituatie op een kruispunt volledig in beeld

"Het grote voordeel van zo'n drone is dat je hem de hoogte kunt insturen zodat je een vrij grote oppervlakte kunt bestrijken. Zo krijg je een hele situatie met meerdere wegen, fietspaden, zebrapaden, ... in beeld en kun je ze analyseren. De videobeelden laten ons ook toe om met computertechnieken weggebruikers te identificeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld fietsers en voetgangers door het beeld volgen en mogelijke conflicten automatisch detecteren, wat met een manuele telling of observatie veel ingewikkelder zou zijn", legt professor Tom Brijs van de UHasselt uit. Na Paal komen er volgend jaar gelijkaardige drone-opnames in Lanaken en Dilsen-Stokkem. In de loop van 2022 moeten de analyses klaar zijn, en die zullen dan overhandigd worden aan de overheden die de weg(en) beheren.