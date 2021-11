Licht gaat niet uit als kerncentrales in 2025 sluiten, zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia

Dat CRM-mechanisme - of het capaciteitsvergoedingsmechanisme - moet er voor zorgen dat de stroombevoorrading wordt verzekerd na de kernuitstap. Het biedt stroomproducenten een vergoeding voor het beschikbaar stellen van capaciteit. Dat gebeurde via een veiling. Eén van de winnaars is Engie Electrabel, die twee nieuwe gascentrales gaat bouwen in Vilvoorde en Awirs.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft echter een vergunning voor Vilvoorde geweigerd. Dat zorgt voor ongerustheid of Engie in staat zal zijn de centrale effectief te bouwen en op tijd klaar zal hebben.

Het is volgens de Elia-topman in eerste instantie de verantwoordelijkheid van Engie Electrabel om de capaciteit die ze via de veiling hebben gewonnen, te leveren. "Het is aan hen om de situatie uit te klaren", aldus Peeters. Elia zegt alvast "geen signalen te hebben gekregen dat ze afstand willen doen van het contract". De topman van de hoogspanningsbeheerder maakt zich evenwel sterk dat het licht niet gaat uitvallen. "Elke dag doen we daar alles aan".