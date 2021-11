Aantal rokers wereldwijd blijft dalen, er roken bijna vijf keer zoveel mannen als vrouwen

Vorig jaar staken 1,298 miljard mensen geregeld een sigaret op, terwijl dat er in 2015 nog 1,323 miljard waren, meldt de WHO in haar vierde global tobacco trends report (de cijfers hebben betrekking op mensen vanaf 15 jaar, red.)

Dat aantal zou volgens een schatting van de WHO terugvallen naar 1,27 miljard in 2025. Daarmee zou het aantal tabaksgebruikers in tien jaar tijd met 53 miljoen of zowat 4 procent verminderen terwijl de wereldbevolking groeit.

In 2000 rookte nog bijna een derde van de wereldbevolking ouder dan 15 jaar. De verwachting is dat dat in 2025 nog een vijfde is.

De WHO geeft ook specifieke cijfers voor België. Ongeveer 22 procent van de bevolking ouder dan 15 jaar zou, volgens schattingen voor 2020, roken. Bij mannen ligt dat percentage enkele procentpunten hoger, bij vrouwen enkele procentpunten lager.

Dat de vraag bij ons en in onze buurlanden nog altijd groot is, bleek onlangs uit nog bij de ontdekking van een grote illegale sigarettenfabriek in Houthalen-Helchteren.