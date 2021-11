Gentenaars kunnen hun straatnaambord maken in het dialect

In Gent is er vanaf 21 november tot 5 december de "Week van het Gents". Iets wat Annie Lens van de Erfgoedcel van het STAM zeer belangrijk vindt omdat het initiatief het dialect helpt in stand te houden. Het thema dit jaar is 'in mijn stroatse'. Vandaar de actie om straatnamen om te zetten in het dialect. "We gaan op zoek naar Gentse straatnamen en toponiemen."

"Veel mensen, zowel jong als oud, vinden het Gents een smakelijke en kleurrijke taal om zich in uit te drukken. Ze koesteren het Gents als een vorm van immaterieel erfgoed."

Op de website van het STAM en de Week van het Gents kunnen Gentenaars een template downloaden en hun straatnamen vertalen. Daarvan kunnen ze een foto maken en die opsturen. De straatnaamborden worden opgehangen in het STAM. Behalve deze actie is er ook een lezing over het Gents en een culinaire activiteit.