Politiebonden voeren actie: wat verdien je als agent en waarom mag het voor de actievoerders wat meer zijn?

Zonder diploma kan je solliciteren voor een job als agent, bijvoorbeeld om mee het verkeer te regelen. Een startersloon als agent begint vandaag bij zo’n 2.109 euro bruto per maand. Met een diploma secundair onderwijs, kan je voor een functie als inspecteur gaan en kan je starten aan 2.296 euro bruto. Volgens het Jobat Salarisrapport was het gemiddelde brutoloon over alle sectoren heen vorig jaar voor een starter zonder diploma hoger onderwijs 2.383 euro, iets hoger dus dan bij de politie. In augustus is de spilindex bovendien overschreden, dus de gemiddelde lonen uit het salarisrapport van vorig jaar zijn ondertussen licht gestegen.