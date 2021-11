Inbrakenplaag in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst

Zonechef Filip Van Steenbergen bevestigt de stijgende trend. Zo werd er gisteren nog ingebroken in de Spiltstraat in Zemst. Maar geen enkele van de drie gemeenten in de politiezone lijkt de dans te ontspringen.

"Een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is natuurlijk moeilijk. Want toen werkten nog heel wat mensen verplicht thuis door de coronacrisis. Het aantal inbraken daalde in die periode spectaculair", aldus Van Steenbergen.