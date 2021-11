Kwart meer klachten bij Kinderrechtencommissaris: "Zeer ongerust over mondmasker in lagere school"

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens is ongerust over de mondmaskerplicht in lagere scholen. Vanmiddag beslist het Overlegcomité of het masker ook in het vierde leerjaar verplicht wordt. Nu is dat enkel zo in het vijfde en zesde. "Wij willen geen algemene maskerplicht in het lager," zegt de Kinderrechtencommissaris, "maar enkel als het echt niet anders kan en een school dreigt te sluiten." Net vandaag stelt Vrijens ook een jaarverslag voor, waarin de mentale impact van het coronabeleid op kinderen opnieuw wordt aangekaart.