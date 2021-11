Kenny De Ketele rijdt zijn laatste Wielerzesdaagse van Gent

Vier keer al won De Ketele de Gentse Wielerzesdaagse. De eerste keer in 2011 met de Duitser Robert Bartko, in 2014 met Jasper De Buyst als ploegmaat, in 2017 met Moreno De Pauw, in 2019 vormde ‘Ketelke’ een winnend duo met Robbe Ghys. Met die overwinningen deelt De Ketele de zesde plaats in de ranglijst met Rik Van Steenbergen, Peter Post en Eddy Merckx. Naast die overwinningen is Kenny De Ketele ook 5 keer tweede geworden en 2 keer derde in de Genstse zesdaagse.