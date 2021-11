Keuzestress bij streamingdiensten: 4 op de 10 mensen haken af wanneer ze te lang naar film of serie zoeken

Is bovenstaande voor jou herkenbaar? Je bent lang niet alleen. Volgens Telecompaper, een bedrijf dat media-onderzoek uitvoert in Nederland haakt 4 op de 10 kijkers weleens af bij het zoeken naar een film of serie. "Het is een paradox", legt Frank Goedertier, marketingprofessor aan de Vlerick Business School uit in "De wereld vandaag". "Er is zoveel aanbod en dan verliezen we ons in die keuze."