Kopje koffie wordt fors duurder: "Onze bonen kosten nu 20 procent meer"

Wordt het zwarte goud stilaan onbetaalbaar? "De stijging van de koffieprijzen is al een tijdje aan de gang. Dat merken we bij onze importeurs van koffiebonen in Antwerpen", zegt Judith Van Ouytsel van de gelijknamige koffiebranderij in Lier. "We betalen nu zo'n vijftien tot twintig procent meer voor ruwe bonen. Zulke forse stijgingen hebben we toch al een aantal jaar niet meer gezien."