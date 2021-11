Student KU Leuven roept op tot nuance in debat studentendopen: "Kan ook moment van verbroedering zijn"

Voor Stanne was de doop helemaal geen traumatische ervaring. "Ik zag het echt als een moment van verbroedering met mijn mede-dirkjes zoals we dat nu zeggen, het woord schacht gebruiken we niet meer. Door de doop heb ik met sommige mensen een heel goeie band opgebouwd. Het was een heel fijne ervaring en het is spijtig dat mensen niet meer begrijpen dat een doop ook gewoon leuk kan zijn."