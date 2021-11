Van huismus tot veldleeuwerik: honderden miljoenen broedvogels verdwenen in Europa sinds 1980

Wetenschappers van de Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife International en het Tsjechisch Instituut voor Ornithologie onderzochten 378 van de 445 inheemse, Europese broedvogelsoorten.



Volgens de studie nam het aantal vogels tussen 1980 en 2017 af met 17 tot 19 procent, wat neerkomt op zo'n 560 tot 620 miljoen minder vogels. "In feite zijn er in die periode zo'n 900 miljoen vogels verloren gegaan, want er kwamen tegelijk 340 miljoen vogels bij bij sommige soorten die het beter deden", stipt Natuurpunt aan.