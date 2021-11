Opnieuw klacht over grensoverschrijdend gedrag in uitgaansbuurt Gent: "Studente heeft snel en goed gehandeld"

"Een klant sloeg gisteren alarm omdat ze last had van een man die te dicht bij haar kwam staan en zijn handen niet kon thuishouden", vertelt Tim Joiris van Studentencafé Pallieter in de Overpoort in Gent. "Meteen schoten we in actie, we contacteerden de security die in de uitgaansstraat een oogje in het zeil houdt. Zo is de politie snel ingelicht en ter plaatste gekomen."

De studente werd ook meteen opgevangen. Ze diende een klacht in, dat bevestigt de Gentse politie bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Op de precieze omstandigheden gaat de politie niet in. Het parket onderzoekt de zaak.