Mondmaskers vanaf 10 jaar en verplicht telewerk: hierover wil het Overlegcomité knopen doorhakken

De oplopende coronacijfers nopen 's lands regeringen opnieuw tot strengere maatregelen. Toch lijkt het er momenteel op dat het Overlegcomité lang niet zo ver zal gaan als de expertengroep GEMS had gesuggereerd. Een nieuwe sluiting van de discotheken, het stilleggen van indoorsporten of een "2G-beleid" zoals in Oostenrijk, waarbij enkel nog gevaccineerden of recent genezen mensen een coronapas kunnen krijgen, lijken bijvoorbeeld uit den boze, zo leert een rondvraag bij de politiek.