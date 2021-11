Padel spelen in weer en wind kan binnenkort in Roeselare

Overal schieten de padelvelden als paddenstoelen uit de grond. Padel, dat meestal in openlucht gespeeld wordt, zorgt soms wel voor wat ongenoegen van buurtbewoners. De populaire sport zorgt vaak voor geluidsoverlast. "Maar dat is bij ons gelukkig niet het geval", zegt Dirk De Vries van de padelafdeling van Tennisclub Roeselare. "Bij ons is dat puur om te groeien als privéclub, want wij hebben hier in park Rodenbach geen buurtbewoners. Dus zelfs van onze outdoorpadel hebben ze geen last. Want het kan inderdaad een vervelend geluid zijn", zegt hij.

De padelhal zal drie velden hebben. Het weer is de belangrijkste reden om te kiezen voor de extra accomodatie. "Zo kunnen we de mensen in de winter, als het echt slecht weer begint te worden, in ideale omstandigheden laten spelen. Ook in de zomer als het te heet wordt, want de zijkanten kunnen opengemaakt worden. Dat kan zelfs van pas komen als de coronamaatregelen worden verstrengd", zegt De Vries.



Er is nog een extra voordeel volgens de uitbater. "Er zullen nu minder slechte excuses worden gebruikt, wanneer de wind weer eens zogezegd te hard blaast", lacht hij.