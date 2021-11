Gemengde reacties bij zorgpersoneel op verplichte vaccinatie, van "voordelen wegen door" tot "voor blok gezet"

De directeur van Integro vzw, die acht woonzorgcentra uitbaat in Limburg, reageert dan weer gemengd positief op de beslissing om vaccins te verplichten in de zorg. "Het is jammer dat we het op deze manier moeten doen. We wilden liever een algemene vaccinatie bij onze medewerkers na overleg met die medewerkers. Maar goed, we zien in onze eigen woonzorgcentra dat de vaccins werken dus die verplichting is de logische keuze", zegt directeur Roel Eerlingen aan Radio 2 Limburg.