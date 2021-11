Rolstoelgebruikers van De Lovie in Poperinge kunnen nu ook genieten van een tocht op de vijver met drijvend terras

In de Lovie in Poperinge hebben ze een uniek project voor bewoners in een rolstoel om ook te kunnen genieten van de vijver op het domein. De medewerkers van de technische dienst zijn 4 jaar lang bezig geweest met het ontwikkelen van een soort drijvend platform. "Er waren hier wel pedalo's, maar vele bewoners hebben een fysieke beperking of zitten zelfs in een rolstoel en kunnen die dus niet gebruiken. Nu kan iedereen ervan genieten", vertelt Mario, magazijnier bij de technische dienst van De Lovie.

"We wilden oorspronkelijk een soort boot aanschaffen of maken, maar daarvoor is de vijver niet diep genoeg. Nu hebben we in samenwerking met steigerbouwer Blackton uit Ranst een soort drijvend terras kunnen maken." Het platform wordt aangedreven met de motor van een elektrische rolstoel. "Dat is ten eerste goed voor het milieu, maar is ook gemakkelijk om op te laden. Met die batterij kunnen we minstens een uur lang op het gemak varen. Maar het is ook beter voor de bewoners. Enkele van hen zijn hoogsensitief en kunnen dus niet tegen het lawaai van een buitenboordmotor. De elektrische motor is heel stil, zodat iedereen die dat wil op het platform kan."