Acteur Saïd Boumazoughe ("Grond", "GR5") draait in Saudi-Arabië eerste grote film: "Ik wil tonen dat ik hard kan werken"

Voor Boumazoughe is het een speciale rol, omdat ze wordt gedraaid in Saudi-Arabië en omdat hij omringd is door grote namen. Eén van zijn medespelers is Marvel-acteur Anthony Mackie die ook schittert in de Disney+-reeks "The falcon and the winter soldier". Daarnaast is er een rol weggelegd voor de Brit Ben Kinsley.

Toch gaat het voor Boumazoughe om meer dan acteurs alleen. "De man die ons schminkt, is visagist Aldo Signoretti. Hij is drie keer genomineerd voor een Oscar, onder andere voor "Moulin rouge!" en "Apocalypto". De mensen die de belichting doen, hebben meegewerkt aan "Game of thrones".