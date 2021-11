Kinderarts UZA waarschuwt: "Snurken bij kinderen is onderschat probleem"

Bij snurken denkt men niet meteen aan kinderen die dat doen, maar uit verschillende studies blijkt toch dat ongeveer 10 procent van de kinderen snurkt. "Dat is eigenlijk best veel", zegt Stijn Verhulst, diensthoofd in het UZA in "Start Je Dag". "Je hebt snurken, wat redelijk onschuldig is maar je hebt ook slaapapneu, de ernstige vorm van snurken. Daarbij stoppen de kinderen kortstondig met ademen tijdens de nacht en dat heeft negatieve gevolgen zoals niet uitgerust zijn en bepaalde symptomen overdag."