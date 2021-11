Assisenproces rond moordzaak wordt opnieuw gevoerd na procedurefout

Vandaag start in Leuven de assisenzaak rond de moord op een man van 30 in Aarschot. Die werd drie jaar geleden neergestoken en overleed op weg naar het ziekenhuis. De beschuldigden zijn de toenmalige vriendin van de man en een vriend. Het is de tweede keer dat het proces gevoerd wordt. In februari sprong het proces af na een procedurefout.