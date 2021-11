Wat betekent "kunnen zijn wie je bent"? En wat is de impact op je leven als je dat niet kan zijn? Jouw vragen beantwoord 

“Daar betaal je een prijs voor”, aldus psychotherapeute Mia Leijssen (KU Leuven). “Sommige mensen worden makkelijker depressief, anderen dan weer eerder agressief. Het hangt af van je temperament welke richting je uitgaat.” Ook projecteer je vaker je eigen blinde vlekken op anderen: “Als je jezelf niet graag ziet, ga je vaak veel kritischer en harder om met anderen. Wat je niet in jezelf heelt, komt als een etterende wonde naar buiten. "Niet jezelf zijn" heeft een weerslag op de omgang met mensen om je heen.”

Dat bevestigt ook ontwikkelingspsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent): “Niet jezelf kunnen zijn brengt een directe welzijnsprijs met zich mee. Het is zeer uitputtend, mensen die met zo’n gevoel rondlopen hebben maar weinig energie en vertonen probleemgedrag zoals agressie. Ze functioneren defensiever. Dat uit zich bijvoorbeeld in interactie met politie: als iemand het gevoel heeft dat hij of zij onvoldoende gehoord wordt, of niet in zijn of haar waarde wordt gelaten, kan de situatie makkelijker escaleren.”

Volgens beide psychologen heeft de mate waarin je jezelf kan zijn, zelfs weerslag op hoe je er op je sterfbed bijligt. “Pas dan gaan mensen nadenken over zaken waar ze spijt van hebben, alleen is er vaak niet meer voldoende tijd om die dingen recht te zetten”, klinkt het bij Leijssen. “Ik heb nog niemand weten zeggen dat ze niet hard genoeg gewerkt hebben in hun leven. Daarentegen wel dat het hen spijt dat ze niet genoeg liefde hebben uitgedrukt.”

“We zien dat bij senioren die het gevoel hebben gehad zichzelf te zijn tijdens hun leven, de puzzelstukken op het einde van hun leven in elkaar klikken. Ze kunnen zich verzoenen met de keuzes die ze hebben gemaakt en ze zijn niet bitter of vol spijt of wanhoop”, weet ook Vansteenkiste.