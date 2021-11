De vierde coronagolf rolt over het land, maar hoe staan we ervoor? Is dit een golfje? Of toch eerder een stevige vloed? 

De vierde coronagolf rolt volop over het land. Maar hoe is die te vergelijken met de eerdere golven? Is het een rimpeling in het water of toch een stevige vloed? Het antwoord daarop is dubbel: terwijl de cijfers nog altijd beter ogen dan tijdens de voorbije golven, gaan overal alarmbellen af. Het virus circuleert minstens evenveel als tijdens de piek van de tweede golf (in de herfst van vorig jaar), misschien zelfs nog meer. De ziekenhuizen naderen alweer hun verzadigingspunt, en nog lastiger is de situatie voor de huisartsen. “Voor ons is dit de zwaarste golf van allemaal”.