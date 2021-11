Tongeren wil ondernemers met AmbioriX-factor met financiële steun naar centrum lokken

Uit een grondige analyse door het Tongerse stadbestuur blijkt dat het woord “karakter” de gemiddelde Tongenaar definieert. “Enerzijds beschikken we over een boeiend patrimonium, met Ambiorix als boegbeeld”, zegt Marc Hoogmartens. “Anderzijds zijn Tongenaren trotse en rebelse mensen, die zelfs een beetje weerbarstig in het leven staan. Die zaken willen we samenbrengen in alle lagen van het ondernemerschap. We gaan dus op zoek naar handelaars die over de AmbiorXfactor beschikken: ondernemers die duurzaam willen vernieuwen, mét karakter."