Topturnster schrikt niet van hoge cijfers grensoverschrijdend gedrag in sport: "Coaches gaan grens over voor hun doel"

Dorien Motten heeft in ons land jarenlang op het hoogste niveau geturnd en kwam vorig jaar naar buiten met haar verhaal over grensoverschrijdend gedrag. "Aan de ene kant is het verrassend dat de cijfers zo hoog zijn", zegt ze in "Laat". "Maar ergens had ik het ook wel verwacht omdat sporten enorm prestatiegericht is. Als sporter ben je op veel momenten eerder een bewijs van de prestaties van de coaches, je bent geen persoon meer. Daardoor kunnen coaches makkelijk de grens overgaan om hun doelen te bereiken en zichzelf te bewijzen via de sporter."