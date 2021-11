Vakbonden verzetten zich hevig tegen verplichte vaccinatie zorgpersoneel: "Dit is een oorlogsverklaring"

Ook bij de Christelijke vakbond ACV Puls stoot de beslissing van de federale regering op veel onbegrip. "We hebben sinds het begin aangegeven dat het voor ons kan dat een regering beslist om een verplichte vaccinatie op te leggen, ook in de zorg. Maar wat we nu zien is dat de regeling vooral een kaas met heel veel gaten is. Dit is echt niet goed uitgewerkt", zei vakbondssecretaris Olivier Remy in "De wereld vandaag" op Radio 1.