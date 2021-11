Verenigde Staten boos op Rusland: "Roekeloze" rakettest bracht bemanning van het ISS in gevaar

Maandag kreeg het vluchtleidingsteam van het ISS een melding over een beschadigde satelliet. De brokstukken waren zo talrijk dat ze een reële bedreiging vormden voor de 7 astronauten en kosmonauten aan boord van het ISS. Ze moesten overschakelen op veiligheidsprocedures en zich terugtrekken in capsules die normaal gezien alleen gebruikt worden bij een terugkeer naar de aarde. Dat is standaard in geval van een noodsituatie waarbij evacuatie nodig kan zijn.

Rusland had eerder een antisatellietwapen (ASAT) afgevuurd op een van zijn oude satellieten om ze te vernietigen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is daar niet over te spreken. Minister Antony Blinken veroordeelt de rakettest. "Een roekeloze test die het leven van astronauten, de integriteit van het ISS en de belangen van alle landen in gevaar brengt", klinkt het op Twitter.